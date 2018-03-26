رئيس جامعة الفيوم يمنح الأساتذة والعاملين أجازة نصف يوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

قرر الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعة تيسيرًا على منتسبي الجامعة لإدلائهم بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ واجبهم الدستوري بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التى تجرى خلال الفترة من 26-28 من مارس الجارى.



الجدير بالذكر ان الجامعة شرعت بعمل مقرات ( أعرف لجنتك الانتخابية ) موزعة على مبنى إدارة الجامعة وإدارات الكليات وحث الجميع على التوجه والإدلاء بأصواتهم فى لجانهم الانتخابية ، عن طريق إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والإعلان عن موقع اللجنة العليا للإنتخابات على موقع الجامعة حتى يتمكن كل منهم من معرفة المقر الانتخابي الخاص به ، وتوفير وسائل النقل المناسبة والحرص على تواجدها أمام مقار اللجان الانتخابية أيام الانتخابات.