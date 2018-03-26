استخراج 287 وثيقة أمان للمرأة المعيلة في شمال سيناء

استمر فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء في استخراج وثيقة أمان للمرأة المعيلة ومنحها كهدية مجانية للمرأة السيناوية، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة المصرية.



تم استخراج 287 وثيقة أمان وأعلنت الاعلامية حسناء الشريف، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أنه تم التركيز على المرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ضمن 750 وثيقة وافقت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس على توزيعها على المرأة السيناوية كهدية الدولة للمرأة المعيلة بمناسبة احتفال المرأة المصرية بعيدها الوطني، حيث سبق استخراج 88 وثيقة وتوزيعها على السيدات المعيلات.



وجار استكمال استخراج باقي الوثائق وتوزيعها على سيدات قرية الروضة مركز بئر العبد وعدد من السيدات المعيلات على مستوى المحافظة.