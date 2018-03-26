ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استخراج 287 وثيقة أمان للمرأة المعيلة في شمال سيناء

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
استمر فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء في استخراج وثيقة أمان للمرأة المعيلة ومنحها كهدية مجانية للمرأة السيناوية، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة المصرية.

تم استخراج 287 وثيقة أمان وأعلنت الاعلامية حسناء الشريف، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أنه تم التركيز على المرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ضمن 750 وثيقة وافقت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس على توزيعها على المرأة السيناوية كهدية الدولة للمرأة المعيلة بمناسبة احتفال المرأة المصرية بعيدها الوطني، حيث سبق استخراج 88 وثيقة وتوزيعها على السيدات المعيلات.

وجار استكمال استخراج باقي الوثائق وتوزيعها على سيدات قرية الروضة مركز بئر العبد وعدد من السيدات المعيلات على مستوى المحافظة.

ترشيحاتنا

شريفة أبوالفتوح تكشف حقيقة خطورة "الشاي باللبن".. فيديو

قطر تحسن علاقتها مع السودان بأمر "تميم"

أمن كفر الشيخ يضبط المتهمين بخطف طفل مقابل 4 ملايين جنيه فدية

صحافة الاثنين .. مصر بتفرح.. انطلاق العرس الديمقراطي في 13 ألفا و706 لجان .. ومشاركة 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا

تناولي ملعقة صباحا من هذه البذور واحصلي على قوام مثالي

إحكام سيطرة أمنية على المناطق الملتهبة والصحراوية وجبال الصف بالجيزة

شاهد .. مسيرة لشباب القاهرة الجديدة لتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

هاني رمزي: 4 تغييرات بتشكيل المنتخب أمام اليونان أبرزها "عواد"

وزير التعليم يضع ضوابط لتنظيم التعامل مع وقائع فقد أوراق إجابة الطلاب

حيل لمحاربة رائحة الفم الكريهة.. رقم 2 فعاليتها ستدهشك

وصفة لن تكلفك جنيهين لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم

تخلصي من فراغات الشعر فى 20 دقيقة بوصفة لن تكلفك 2 جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور

مجموعة أزياء عصرية بتوقيع "بهيج حسين".. صور

شاهد .. "بهيج حسين" يحيي فنانات الزمن الجميل بأزيائه

منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟