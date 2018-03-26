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محافظات

تعزيزات أمنية بمحيط مقار الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول بالقليوبية

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:13 ص
صورة من الاستعدادات
صورة من الاستعدادات الأمنية
إبراهيم الهوارى
شهدت مقار الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية تعزيزات أمنية مشددة، حيث انتشرت عناصر من القوات المسلحة والشرطة بالانتشار أمام لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت لضمان قيام كل منهم بأداء دوره في سهولة ويسر.

من جانبه تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية قوات تأمين الانتخابات، ووجه مدير الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الجيد لتأمين العملية الانتخابية والعمل على ضبط كل ما يخل بالأمن العام وحسن سير وإنتظام العملية الانتخابية ومتابعة عناصر الإجرام النشطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لعدم تعطير صفو الانتخابات.

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