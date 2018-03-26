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محافظات

محافظ القليوبية: حافلات وسيارات لنقل المسنين والمواطنين للمقار الانتخابية

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:08 ص
اللواء محمود عشماوى
اللواء محمود عشماوى - محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن جميع أجهزة المحافظة على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية صباح اليوم وحتى يوم 28 من شهر مارس الجارى

وأشار "عشماوى"  إلى أنه تم تذليل أى عقبات تواجه القضاة والمشرفين على الانتخابات من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، مطالبا -"المحافظ"-، أهالى القليوبية بالخروج والحشد للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى على الجميع.

وكشف محافظ القليوبية أنه تم توفير أتوبيسات وسيارات بالتنسيق مع مشروع مواقف السيارات ومرفق النقل الداخلي لنقل المسنين وكبار السن من المواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية.

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