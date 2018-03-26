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أخبار البلد

شاهد .. القوات المسلحة تنتشر لتأمين المواطنين في انتخابات رئاسة الجمهورية

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:21 ص
صورة لعناصر القوات
صورة لعناصر القوات المسلحة لتأمين الانتخابات
محمد إبراهيم
أنهت جميع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها واستلام اللجان والمقار الانتخابية، لتأمين إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصري، والمساهمة في توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستوري.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة، لتأمين محيط اللجان كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع اي محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

وقامت إدارة الشئون المعنوية بدفع عربات العمل المعنوي لرفع الروح المعنوية والمساهمة في توعية المواطنين.

كما قامت بفتح مركز إعلامي لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويعمل على مدار 24 ساعة ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.

ووفرت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة.

يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتوفير مناخ آمن لجموع المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية وفى إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية.

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