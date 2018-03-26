ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إجراءات أمنية مكثفة بـ 681 لجنة انتخابية بالإسكندرية استعدادا لبدء التصويت

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:36 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
طارق موسى
تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة الاسكندرية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة، استعدادا لبدء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التى تبدأ فى تمام التاسعة صباحا، حيث تم عمل حرم أمنى لمسافات كافية أمام أبواب اللجان الفرعية للتصويت استعدادا لاستقبال المصوتين.

وتضم محافظة الإسكندرية، عدد 18 لجنة عامة ، 681 لجنة فرعية و 407 مراكز انتخابية، بإجمالي ناخبين بالمحافظة يبلغ عددهم 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبا .

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .

ترشيحاتنا

ممثلة إباحية: تعرضت وطفلتي للتهديد لكشف علاقتي الجنسية بـ"ترامب"

صاحب كافيه يقرر مشروبا مجانيا للمشاركين في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

أحمد موسى: نزول المصريين للانتخابات «رصاصة» في قلب الإرهابيين

حيل لمحاربة رائحة الفم الكريهة.. رقم 2 فعاليتها ستدهشك

وزير الإسكان يُدلي بصوته في المدرسة الفندقية بالشيخ زايد

المفرقعات تمشط محيط اللجان الانتخابية بالجيزة

استشهاد مصري وإصابة 2 آخرين في الرياض جراء سقوط صاروخ باليستي

قبل ساعات من الاقتراع.. أعرف قواعد التصويت وحالات البطلان في الانتخابات الرئاسية

تناولي ملعقة صباحا من هذه البذور واحصلي على قوام مثالي

وصفة لن تكلفك جنيهين لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم

الإفتاء تُحذر من «فعل» شائع بين الناس بعد الأكل نهى الله عنه

الكويت تدين الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور

مجموعة أزياء عصرية بتوقيع "بهيج حسين".. صور

شاهد .. "بهيج حسين" يحيي فنانات الزمن الجميل بأزيائه

منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟