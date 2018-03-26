إجراءات أمنية مكثفة بـ 681 لجنة انتخابية بالإسكندرية استعدادا لبدء التصويت

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة الاسكندرية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة، استعدادا لبدء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التى تبدأ فى تمام التاسعة صباحا، حيث تم عمل حرم أمنى لمسافات كافية أمام أبواب اللجان الفرعية للتصويت استعدادا لاستقبال المصوتين.



وتضم محافظة الإسكندرية، عدد 18 لجنة عامة ، 681 لجنة فرعية و 407 مراكز انتخابية، بإجمالي ناخبين بالمحافظة يبلغ عددهم 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبا .



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .