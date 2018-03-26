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أخبار العالم

رئيس الحكومة اليمنية: مهاجمة ميليشيا الحوثي للمدن السعودية يدل على طبيعتها الإجرامية

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، أن مهاجمة ميليشيا الحوثي للمدن السعودية المكتظة بالسكان بأكثر من صاروخ باليستي، يدل على الطبيعة الإجرامية لهذه العصابة.
وشدد بن دغر - في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوردتها قناة (العربية) الإخبارية - على أن ذلك لم يترك للحكومة الشرعية والتحالف العربي سوى خيار واحد فقط هو النصر على الميليشيات المدعومة من إيران.
وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق أمس أن قوات الدفاع الجوي السعودية تمكنت من صد 7 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه أراضي المملكة.

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