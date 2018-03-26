بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين باليمن

دعت المملكة المتحدة إيران إلى الكف عن إرسال أسلحة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن واستخدام نفوذها بدلا من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

وقال وزيرا الخارجية البريطاني بوريس جونسون والتنمية الدولية بيني موردونت في بيان مشترك لهما - أوردته قناة " سكاي نيوز" اليوم / الاثنين / - إنه إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن - كما صرحت بذلك علنا - فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الوزيران دعم بريطانيا لجهود التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.

وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة قد خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول صواريخ بالستية إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل تلك الصواريخ.