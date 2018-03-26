ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا

ارتفعت عدد الضحايا جراء حريق شب في أحد المراكز التجارية الترفيهية بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا وعشرات المصابين.

وفي إحصائية جديدة ،أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم " – اليوم / الاثنين/- عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق.

وقال المركز الصحفي لدائرة الطوارئ المحلية في بيان إن عدد المفقودين في الحريق، وفق المعلومات الأخيرة، يصل إلى 27 شخصا ، مشيرا إلى أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام الناجمة عنه.

وكان الحريق قد شب أمس بالطابق الأعلي من المركز التجاري المكون من أربعة طوابق ، وأسفر - حسب حصيلة أولية - عن مصرع 30 شخصا وإصابة وفقدان العشرات .

