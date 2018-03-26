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أخبار العالم

الكويت تدين الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:51 ص
صاروخ - صورة أرشيفية
صاروخ - صورة أرشيفية
أ ش أ
أعربت الكويت عن ادانتها واستنكارها للهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها التام الى جانب المملكة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية – فى بيان صحفى - إن الكويت وقد تابعت بإستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين فيها، تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات الصاروخية، التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن، وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه.
وطالب المصدر المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الامن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، مضيفا أن هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم.
وأكد وقوف الكويت ‏التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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