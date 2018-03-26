مصدر عراقي: حملة أمنية لتعقب خلايا داعش في محافظة ديالى

بدأت قوة أمنية من الحشد الشعبي العراقي عمليات دهم وتفتيش واسعة لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية السعدية شمال شرق محافظة ديالي.

وقال مصدر محلي في محافظة ديالى ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين ـ إن "تشكيلات من لواء 110 في الحشد الشعبي انطلقت في تنفيذ عمليات دهم وتمشيط واسعة في ناحية السعدية 60كم شمال شرق بعقوبة ومحيطها لتعقب خلايا داعش . مضيفا أن العملية تجري وفق معلومات استخبارية دقيقة.

يذكر أن دورية للحشد الشعبي تعرضت مساء يوم أمس إلى إطلاق نار من قبل "داعش" في أطراف السعدية، ما اسفر عن اصابة أحد عناصرها.