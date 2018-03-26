أمير الكويت : الهجمات الصاروخية على السعودية تتنافى مع كافة الشرائع والمبادئ الدولية

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة، والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضها.

وقال أمير الكويت – خلال البرقية - إن هذا العمل الاجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكدا تعاطف الكويت مع المملكة الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه، سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتين مماثلتين، الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعربا خلالهما عن استنكار وإدانة الكويت للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية.