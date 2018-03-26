توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية توافد المواطنين في أول أيام جولة التصويت في الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة أمام محيط المقرات الانتخابية.



وتستمر الانتخابات حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام تحت إشراف قضائى كامل، ويشارك فى الإشراف على الانتخابات 1150 قاضيا أساسيا واحتياطيا موزعين على 983 لجنة فرعية في 792 مقرا ومركزا انتخابيا و23 لجنة عامة، ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و95 ألفا و720 ناخبا على مستوى المحافظة.