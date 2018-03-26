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محافظات

انتخابات الرئاسة.. الناخبون يتوافدون على لجان الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:18 ص
الناخبين
الناخبين
سعيد فراج
شهد عدد كبير من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية توافد الناخبين عليها من الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، وسط تنسيق أمني متبادل بين الجيش والشرطة.

وحرص رجال الأمن على تيسير عملية التصويت للناخبين لاسيما كبار السن، إذ شهدت لجنة مدرسة السادات الثانوية بالإسماعيلية تعاون من رجال الجيش والشرطة لمعاونة كبار السن في الوصول لمقر لجنتهم.

يذكر أن عملية التصويت تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أيام 26 و27 و28 مارس، وتغلق بعدها صناديق الانتخاب لبدء عملية فرز الأصوات.
انتخابات الرئاسة.. الناخبون يتوافدون على لجان الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم
انتخابات الرئاسة.. الناخبون يتوافدون على لجان الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم

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