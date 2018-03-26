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أخبار البلد

وفد الشرطة الأمريكية وذووهم يطيرون إلى الأقصر في زيارة سياحية

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:15 م
صورة من وصول الوفد
صورة من وصول الوفد من نيويورك
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وفد الشرطة الأمريكية، متوجها إلى الأقصر، لقضاء عدة أيام يعقبها السفر للغردقة فى إطار زيارته السياحية لمصر لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

ووصل وفد من ضباط الشرطة الأمريكية وذويهم، على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، يوم السبت الماضي، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تأتى بدعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكيين، فى إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية.

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