انتشار سيارات الإسعاف في محيط لجان الانتخابات الرئاسية بدمياط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.



وأكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، توفير المستلزمات الطبية من أدوية وأكياس الدم، وتوزيع الأطباء، حرصا من المديرية على استقبال أى حالات طارئة خلال العملية الانتخابية.



وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجات الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة، ومضاعفة أطقم العاملين من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ، مع تواجد فرق الانتشار السريع، وتوافر نسبة 30% من أطقم المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه والأكسجين بالمستشفيات.



وأضاف أنه تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول أثناء التصويت والفرز، والتدخل الفوري عند حدوث أي طوارئ فردية أو جماعية.



من جانب آخر، أعلن مرفق إسعاف دمياط عن رفع درجة الاستعداد بالمرفق بتوفير 20 سيارة إسعاف لتغطية التمركزات الثابتة خلال العملية الانتخابية، ومنع الإجازات وبدل الراحات لطقم العمل بالإسعاف، فضلًا عن استكمال السيارات من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة لاسلكى.