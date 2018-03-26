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محافظات

طوارئ بموانئ السويس بالتزامن مع اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:14 ص
ميناء
ميناء
حسن غنيمة
رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالسويس، حيث صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة DODO وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Elvira Bulkar وعلى متنها 26 ألف طن فحم بترولى أخضر، قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وتم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وقامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 19 /4 /2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12).

مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

كما استقبل الميناء ثلاث سفن اخرى وهى عمان، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 295 راكب و169 شاحنة بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة، وغادرت السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 241 راكبا و85 شاحنة بضائع و8 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة 3 سفن وهى عمان، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 296 راكبا و179 شاحنة بضائع و11 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 216 راكبا و10 سيارات، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 181 راكبا و19 سيارة.

وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1197 راكبا منهم 191 معتمرا و4 باصات عمرة وتداول 116 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة وعلى متنها 169 راكبا و40 سيارة تصدير، كما تغادر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهما 135 راكبا منهم 95 معتمرا و2 باص عمرة و22 براد و20 تريلا.

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