ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. رقص المواطنين واحتفالاتهم أمام اللجان الانتخابية

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:17 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
آيات أحمد
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات خاصة لاحتفالات المواطنين والشباب والسيدات أمام اللجان الانتخابية خلال مشاركتهم فى العرس الديمقراطى الذي بدأ اليوم.

وظهر فى مقطع الفيديو، الشباب يهتفون ويرددون الأغاني الوطنية رافعين الأعلام المصرية، كما حرصت إحدى السيدات على الرقص أمام اللجنة وإطلاق الزغاريد احتفالًا بالانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

أول رد قطري على قصف الحوثيين للسعودية

أحمد موسى عن طوابير الانتخابات: "مش عايزين نحسد نفسنا".. فيديو

سعفان لـ «إكرامى»: «وراك جيش يدافع عنك.. وعواد مظلوم»

السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

وزير التجارة والصناعة يقف فى طابور الناخبين للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة..فيديو و صور

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

شاهد.. احتفالات المواطنين قبيل بدء العملية الإنتخابية في الزيتون

الإفتاء تُحذر من «فعل» شائع بين الناس بعد الأكل نهى الله عنه

طوابير أمام اللجان بالرحاب وأعلام مصر لحماية الناخبين من حرارة الشمس.. فيديو

شاهد.. الرئيس السيسى يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

اغتنم .. «8 كرامات» بشر الله بها الصابرين في الدنيا

عجوز فوق الثمانين بالمنيا: نزلت أنتخب راجل شَديد يحمي مصر «صور»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الخارجية وحرمه يدليان بصوتهما فى الإنتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

توافد الناخبين بمجمع مدارس " أبو مداح " بإمبابة..صور

"قالوا علينا إيه" تشعل حماس الناخبين بالغربية.. صور

شاهد.. شيكابالا لـ"النني": "أنا بابا يالا"

تزايد أعداد الناخبين فى لجان الاقتراع بالتجمع الخامس.. صور

فيديو

شاهد.. مواطن يرتدى علم مصر ويقبل صندوق الاقتراع
زغاريد وأغاني وطنية أمام لجان الانتخابات بالدقهلية.. فيديو
أبوغزالة: الكثير من الجهات تحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية فى مصر.. فيديو
شاهد.. عرض لفرقة الموسيقى العسكرية احتفالا ببدء بالانتخابات الرئاسية
مسيرة لرجال الأزهر والكنيسة بكفر الشيخ تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟