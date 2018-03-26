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محافظات

تشديدات أمنية أمام اللجان الانتخابية بأسوان

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
شكرى السيد
تشهد لجان الاقتراع الانتخابية العامة والفرعية بمحافظة أسوان حالة من التشديدات الأمنية المكثفة في تأمين اللجان والمواطنين والقضاة.

ونشرت مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع القوات المسلحة، الضباط وأفراد الأمن أمام مقار اللجان الانتخابية، كما نشرت الإدارة العامة للمرور ضباطها وأفرادها بالطرق والميادين التى تؤدى للجان لتسهيل وصول المواطنين لصناديق الاقتراع فى العملية الانتخابية.

وفى نفس السياق، نشرت مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان الانتخابية للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة أولًا بأول.

وتجدر الإشارة إلى أن الذين لهم حق التصويت علي مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان يصل إلى 974 ألفًا 972 ناخبًا وناخبة.

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