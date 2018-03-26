توفير كراسي لكبار السن باللجان الانتخابية بشبرا الخيمة ..صور

قامت قوات تأمين الانتخابات الرئاسية من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بتوفير عدد من الكراسي في مدخل كل لجنة لمساعدة كبار السن في أمام اللجان بشبرا الخيمة .



ويقوم أفراد الأمن بمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للدخول للجان للإدلاء بصوتهم الانتخابى خلال أول يوم بالانتخابات الرئاسية.



جدير بالذكر أن ماراثون الانتخابات الرئاسية، مصر 2018 يخوض غمارها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي الآخر موسى مصطفى موسى، واستعداد لذلك قامت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية بجميع المحافظات، وكذلك القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

