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برلمان

نائب النوبة يدلي بصوته في أسوان: «السيسي بشرة خير للمصريين»..صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
فريدة علي و ماجدة بدوي و محمود إبراهيم
أدلى النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، عن دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، وذلك فى مدرسة لجنة قرية دابود بنصر النوبة.

وأكد عبد الصبور خلال بيان له على أن النوبة تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لجولة انتخابات رئاسية جديدة، لكونه رئيس مهموم بمطالب النوبة، وأقر على أنه على استعداد لتحقيق طموحاتهم، وأيضا كونه أول رئيس أشرف على إدخال مادة دستورية للنوبة قائلا: "السيسي بشرة خير لكل المصريين".

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
نائب النوبة يدلي بصوته في أسوان: «السيسي بشرة خير للمصريين»..صور
نائب النوبة يدلي بصوته في أسوان: «السيسي بشرة خير للمصريين»..صور
نائب النوبة يدلي بصوته في أسوان: «السيسي بشرة خير للمصريين»..صور
نائب النوبة يدلي بصوته في أسوان: «السيسي بشرة خير للمصريين»..صور
نائب النوبة يدلي بصوته في أسوان: «السيسي بشرة خير للمصريين»..صور

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