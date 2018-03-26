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أخبار العالم

شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
شريف سيد
كشفت صحيفة "تواصل" الإلكترونية السعودية معلومات عن المصري ضحية القصف الحوثي على عدد من المدن السعودية، عبر إطلاق صواريخ باليستية.

وقالت الصحيفة السعودية إن وفاة العامل المصري وجدت تفاعلا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت الأوراق الرسمية الخاصة به أنه يدعى عبد المطلب أحمد حسين علي، من مواليد 1979، ويعمل سائقا خاصا.

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي عن تسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

ودشن النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج تحت اسم "الشهيد المصري عبد المطلب"، نعوا فيه المتوفى ودعوا له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر، ونددوا بالإجرام الحوثي الذي يستهدف مدنيين.

ونشر المغرد "علاوي" صور إقامة المصري المتوفى، وقال: "لاحول ولا قوة الا بالله جا السعودية لطلب لقمة العيش، واشتغل سائق خاص عشان يأكل عياله.. وقُتل بدون أي ذنب، ما نقول إلا الله يرحمك وحقك ما بيروح".

كانت ميليشيات الحوثي أطلقت عددا من الصوارخ الباليستية على مدن سعودية، ليلة أمس، الأحد، الأمر الذي أسفر عن وفاة مصري، وإصابة اثنين آخرين.
شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية
شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية
شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية

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