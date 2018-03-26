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اقتصاد

اللجان الانتخابية بمدينة نصر تفتح أبوابها للناخبين

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى و ياسمين بدوى
فتحت اللجان الانتخابية أبوابها بمدينة نصر استعدادا لاستقبال الناخبين، صباح اليوم، وسط تواجد من قوات الامن من الجيش والشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن ماراثون الانتخابات الرئاسية، مصر 2018 يخوض غمارها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي الآخر موسى مصطفى موسى، واستعداد لذلك قامت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية بجميع المحافظات، وكذلك القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

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