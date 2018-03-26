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أخبار البلد

إقبال متوسط على لجان حدائق المعادى وسط تكثيف أمنى..صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:15 ص
صدى البلد
منار نور

توافد أهالي منطقة حدائق المعادى إلى اللجان الانتخابية منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، بدءًا من اليوم، الاثنين الموافق 26 مارس، حتى بعد غد، الأربعاء الموافق 28 مارس، وذلك بجميع محافظات مصر، ويصل عدد الذين لهم حق التصويت في الانتخابات إلى 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبًا.

ويتنافس في الانتخابات المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، تتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.
إقبال متوسط على لجان حدائق المعادى وسط تكثيف أمنى..صور
إقبال متوسط على لجان حدائق المعادى وسط تكثيف أمنى..صور
إقبال متوسط على لجان حدائق المعادى وسط تكثيف أمنى..صور
إقبال متوسط على لجان حدائق المعادى وسط تكثيف أمنى..صور
إقبال متوسط على لجان حدائق المعادى وسط تكثيف أمنى..صور

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