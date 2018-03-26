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أحمد موسى عن طوابير الانتخابات: "مش عايزين نحسد نفسنا".. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:16 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
مي فهمي
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية والإقبال على صناديق الاقتراع، قائلا "هذا هو الشعب المصري العظيم في كل لجنة ومكان بيقول كلمته من غير ما حد يوجهه".

وقال "موسى" بفضائية صدى البلد، اليوم الاثنين، "مش عايزين نحسد نفسنا لحد ما ربنا يكملها بالستر"، مضيفا "ايه الجمال والروعة دى من سيدات مصر".

وأكد أن المشاركة في الانتخابات هى محافظة على ما تحقق في ثورة 30 يونيو، ورصاصة في قلب كل خائن، مشددا على أن كل صوت هام للغاية وأمانة.

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