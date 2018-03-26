إقبال كبار السن على اللجان الانتخابية بدمياط..«صور»

توافد الناخبون من كبار السن من السيدات والرجال على صناديق الاقتراع، بعدد من لجان مدينة دمياط، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي انطلقت اليوم الاثنين وتستمر حتى بعد غد الأربعاء.



وتوافد العشرات من كبار السن على لجنة المدرسة العسكرية بمدينة دمياط وسط تواجد أمني في محيط اللجنة لتأمينها وتأمين الناخبين.



وجرى إعداد وتعليق كشوف بأسماء الناخبين في جميع أقسام الشرطة واللجان الانتخابية، ووضع لوحات إرشادية للتيسير على الناخبين وإرشادهم إلى اللجان الفرعية المقيد فيها أسماؤهم، مع استخدام صناديق زجاجية داخل جميع اللجان ضمانا للشفافية.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد اللجان العامة 10 لجان عامة و251 لجنة فرعية و225 مركزا انتخابيًا على مستوى مراكز المحافظة الخمس "دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ، وأن عدد الناخبين 983 ألفا و947 ناخبا وناخبة.