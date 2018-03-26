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أخبار العالم

عاهل البحرين يعلن وقوفه خلف السعودية ضد صواريخ الحوثيين الباليستية

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:14 ص
الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الإثنين أن الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ أن ذلك جاء فى برقية أرسلها الملك حمد إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب فيها عن استنكار البحرين وإدانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في اليمن عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالسعودية، والتى اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي.

وجدد العاهل البحرينى التأكيد على وقوف البحرين مع السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا العلي القدير أن يحفظ السعودية وشعبها الأبي من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرقي والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

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