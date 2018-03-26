اليوم..قرعة بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال

يقام ظهر اليوم الاجتماع الفنى الخاص بالبطولة الأفريقية لرجال الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى بداية من الغدو حتى يوم 6 أبريل المقبل.



ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الفنى بأحد فنادق الجيزة الكبرى بحضور مسئولي الإتحاد الأفريقى برئاسة عمرو علوانى وممثل النادى الأهلى ومندوبو الفرق المشاركة، حيث إنه سيشهد إجراء قرعة المنافسات.



ومن المتوقع أن تكون منافسات البطولة غاية فى القوة والإثارة فى ظل تواجد العديد من الاندية أصحاب المستويات الفنية العالية للغاية .

