ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نجل السادات يدلي بصوته بالدقي: السيسي قادر على العبور بالبلاد

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:16 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوي
أدلي جمال أنور السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بشارع الثورة بالدقي .

وأكد "جمال"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية نزول الشعب والمشاركة في انتخابات الرئاسة، قائلًا: "نزول الشعب والمشاركة في انتخابات الرئاسة أمر ضروري وانتخبت الرئيس السيسي لأنه هو القادر على العبور بالبلاد خلال المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن نزول الشعب هو رسالة للعالم أننا لدينا القدرة على بناء وطننا.

وشهدت مقار اللجان، تكثيفا أمنيا ملحوظا منذ الساعات الأولى في أول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت قوات الأمن من الجيش والشرطة أمام اللجان لتأمين القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، فضلا عن تأمين الناخبين وحماية اللجان.

كما تم الدفع بسيارات تدخل سريع وعمل حواجز مرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لتسهيل سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الناخبين. 

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.​

ترشيحاتنا

كوبر يرفض إلغاء حكم الفيديو في مواجهة اليونان الودية

سكرتير المنوفية: تأخر 25 لجنة لعدم وصول القضاة وسط إقبال المواطنين

مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه بالبحيرة

شاهد..تعليق مرتضى منصور عن الفيديو المسرب لمجدي عبدالغني وميدو وزاهر

جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور

طوابير أمام اللجان بالرحاب وأعلام مصر لحماية الناخبين من حرارة الشمس.. فيديو

سيدة تعبر عن فرحتها بالألعاب النارية أمام إحدى اللجان فى بولاق أبو العلا.. فيديو

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أحمد موسى عن طوابير الانتخابات: "مش عايزين نحسد نفسنا".. فيديو

القوات المسلحة تساعد مسنة بكرسي متحرك للإدلاء بصوتها في الشيخ زايد.. صور

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2018 بالرقم القومي

شاهد.. من هو المصري ضحية القصف الحوثي على السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الخارجية وحرمه يدليان بصوتهما فى الإنتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

توافد الناخبين بمجمع مدارس " أبو مداح " بإمبابة..صور

"قالوا علينا إيه" تشعل حماس الناخبين بالغربية.. صور

شاهد.. شيكابالا لـ"النني": "أنا بابا يالا"

تزايد أعداد الناخبين فى لجان الاقتراع بالتجمع الخامس.. صور

فيديو

زغاريد وأغاني وطنية أمام لجان الانتخابات بالدقهلية.. فيديو
أبوغزالة: الكثير من الجهات تحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية فى مصر.. فيديو
شاهد.. عرض لفرقة الموسيقى العسكرية احتفالا ببدء بالانتخابات الرئاسية
مسيرة لرجال الأزهر والكنيسة بكفر الشيخ تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية..فيديو
وزير شئون مجلس النواب لـ«صدى البلد»: المصريون لا يهابون الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟