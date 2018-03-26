نجل السادات يدلي بصوته بالدقي: السيسي قادر على العبور بالبلاد

أدلي جمال أنور السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بشارع الثورة بالدقي .





وأكد "جمال"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية نزول الشعب والمشاركة في انتخابات الرئاسة، قائلًا: "نزول الشعب والمشاركة في انتخابات الرئاسة أمر ضروري وانتخبت الرئيس السيسي لأنه هو القادر على العبور بالبلاد خلال المرحلة القادمة".





وأشار إلى أن نزول الشعب هو رسالة للعالم أننا لدينا القدرة على بناء وطننا.





وشهدت مقار اللجان، تكثيفا أمنيا ملحوظا منذ الساعات الأولى في أول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت قوات الأمن من الجيش والشرطة أمام اللجان لتأمين القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، فضلا عن تأمين الناخبين وحماية اللجان.





كما تم الدفع بسيارات تدخل سريع وعمل حواجز مرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لتسهيل سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الناخبين.





وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



