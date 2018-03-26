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بنات البلد

العيش في أحضان الطبيعة مفيد لنمو مخ الطفل

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الأسبان بجامعة مدريد، أن الأطفال الذين يعيشون دائما في الهواء الطلق وفي أحضان الطبيعة الخضراء لديهم ذاكرة وقدرة أعلى للانتباه مقارنة بمن يعيشون في أماكن مغلقة بعيدا عن الطبيعة الخضراء، وأن ذلك يساعد على نمو مخ الطفل بطريقة سليمة.

وذكرت الدراسة أن اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المفتوحة والمحاطة بالخضرة يساعدهم على استنشاق الهواء النقي الذي ينعش المخ، كما أنها وسيلة لإبعادهم عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن اللعب في الحديقة الخضراء يزيد من نشاطهم وقوتهم وقدرتهم على التركيز.

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