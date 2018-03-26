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أخبار العالم

وزير الدفاع اليوناني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لأردوغان

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:17 ص
وزير الدفاع اليوناني
وزير الدفاع اليوناني
رحيم يسري
ألقى وزير الدفاع اليوناني بانوس كامنوس، أمس، خطابا شديد اللهجة لتركيا، وذلك قبل اجتماع المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي مع رجب طيب أردوغان اليوم، وستكون تلك القضية على طاولة المحادثات مع الرئيس التركي.

وبحسب راديو فرنسا الدولي، فإن بانوس كامنوس أكد خلال احتفال البلاد باليوم الوطني لليونان، أن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي هجوم على السيادة الوطنية للبلاد والحدود الإقليمية.

وأضاف الوزير "سنسحق من يجرؤ على تحدينا"، في إشارة إلى الرئيس التركي أردوغان، حيث تشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ فترة بعدما احتجزت تركيا جنديان من اليونان.

وأشار كامنوس إلى تحرش تركيا بطائرة عسكرية يونانية منذ أيام، حينما كانت تحلق فوق جزيرة رودس بالقرب من الحدود التركية، وتصاعد التوتر بعدما رفضت السلطات القضائية اليونانية تسليم 8 جنود أتراك لجأول إليها في ليلة الانقلاب على أردوغان.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس التركي بمسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم، لمناقشة كافة القضايا الخلافية وإمكانية انضمام أنقرة للاتحاد، وستكون الخلافات مع اليونان وقبرص ضمن المناقشات.

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