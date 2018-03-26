مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسه بالبحيرة

أدلى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- بصوته صباح اليوم الاثنين في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة "بني الدلنجات" التجريبية للغات، بمسقط رأسه في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.





وأكد المفتي -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كل ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب.





وجدد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية.