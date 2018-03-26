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اقتصاد

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من حرب تجارية أمريكية صينية

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
رويترز
تراجعت أسعار العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بالمخاوف من حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي آسيا استهلت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تعاملاتها بقوة من حيث الحجم مع شراء المستثمرين وتجار السلع الأولية في أحدث أداة مالية عالمية لتداول النفط.

لكن شبح حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على الأسواق مما عصف بالأسهم الآسيوية اليوم. تأتي التراجعات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مذكرة قد تفرض رسوما على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

أثر ذلك سلبا على عقود النفط الخام الآجلة أيضا. وفي الساعة 0700 بتوقيت جرينتش تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 65.59 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.23 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا أو 0.3 بالمئة.

وقفزت عقود شنغهاي إلى 447.1 يوان (70.88 دولار) للبرميل بعد فترة وجيزة من تدشينها ثم تراجعت لتغلق عند 429.9 يوان (68.15 دولار) في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

تعرض الخام لضغوط أيضا من ارتفاع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 804 مما ينبئ بمزيد من الزيادة في الإنتاج الذي قفز بالفعل بمقدار الربع منذ منتصف 2016 إلى 10.4 مليون برميل يوميا.

(الدولار = 6.3080 يوان صيني)

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