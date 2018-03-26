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أخبار العالم

صحيفة: أمريكا تبعث بمطالب إلى الصين لتقليص الاختلالات التجارية

الإثنين 26/مارس/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها أن الإدارة الأمريكية أرسلت الأسبوع الماضي خطابا إلى ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني المعني بالاقتصاد تطلب فيه خفضا على الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية للمساعدة في تقليص الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قالا في الخطاب إن علي الصين أن تشتري المزيد من أشباه الموصلات الأمريكية وأن تسمح بحضور أكبر للشركات الأمريكية في القطاع المالي الصيني.

وفي الأيام القليلة الماضية، تعاظمت المخاوف من حرب تجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن خطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وفي رد تحذيري على رسوم جمركية أمريكية منفصلة على الصلب والألومنيوم، كشفت الصين عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وأبلغ ليو، أحد نواب رئيس الوزراء الصيني الذين عُينوا في الآونة الأخيرة، منوتشين في مكالمة هاتفية يوم السبت أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بالقواعد التجارية في تحقيقها بشأن حقوق الملكية الفكرية وإن الصين ستدافع عن مصالحها.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا إن تحقيقا استمر ثمانية أشهر بموجب قانون التجارة الأمريكي الصادار في 1974 قد خلص إلى أن الصين منخرطة في ممارسات تجارية غير عادلة عبر إجبار المستثمرين الأمريكيين على نقل تقنيات مهمة إلى الشركات الصينية.

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