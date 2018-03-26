جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد معجب بفكرة الانتقال لمانشستر يونايتد

أبدى أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي، إعجابه بفكرة اللعب مع مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ووضعت قناة (كانال بلس) الفرنسية، جريزمان وبوجبا، وجها لوجه، إذ قال بوجبا" ماذا لو لعبنا كل يوم معًا؟"، ليجيب جريزمان "سيكون ذلك لطيفًا".



واستدرك نجم الروخي بلانكوس "لكن مهلًا..هذا لا يعني أنني أريد الذهاب إلى مانشستر يونايتد".



وارتبط جريزمان (27 سنة) بالانتقال إلى البريمييرليج نهاية هذا الموسم، بالإضافة إلى برشلونة الاسباني.

يذكر أن الدولي الفرنسي، سجل مع نادى العاصمة الاسبانية، 23 هدفًا في 38 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.



