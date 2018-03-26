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ثقافة

مساعد وزير الأثار: المشاركة في الانتخابات واجب على كل مصري تجاه الوطن

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:14 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أدلي الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الأثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بصوته اليوم الاثنين في الانتخابات الرئاسية، وذلك في اللجنة الفرعية 17 بمدرسة الوادي الابتدائية بالزيتون.

وقال عبد اللطيف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": "أعطيت صوتى للمرشح عبد الفتاح السيسى، وهذا لما نلمسه ورايناه على الأرض من إنجازات حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية، ويحدونا الأمل فى استمرار مسيرة العطاء والإنجازات".

وأضاف:"الانتخابات هى واجب واستحقاق وطنى على كل مصرى كجزء من مسؤولياته تجاه هذا الوطن، وضرورة أدائه بعيدا عن السلبية والدعوات الهدامة وإرسال صورة مشرقة ومشرفة للعالم عن مصر".

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