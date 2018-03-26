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ثقافة

مشاركة متميزة للسعودية في معرض الإسكندرية للكتاب

الإثنين 26/مارس/2018 - 06:28 م
صدى البلد
تشارك المملكة العربية السعودية في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشر لعام 2018، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية. وتأتي هذه المشاركة المتميزة تأكيدًا على العلاقات الثقافية الوطيدة بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية السعودية.

ومن المقرر أن يضم الجناح السعودي إصدارات ومطبوعات وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة والملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عرض إصدارات دور النشر السعودية والإنتاج الثقافي السعودي.

وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المملكة العربية السعودية تشارك في المعرض بعدد من الأنشطة الثقافية ضمن البرنامج الثقافي والذي يمتد بطول فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى معرض خاص عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تقدمه وزارة الثقافة والإعلام السعودية لأول مرة للجمهور المصري بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب سينظم مسابقات يومية لجمهوره لتوزيع مجموعة مميزة من الكتب والمطبوعات كهدية على المترددين خاصة الشباب؛ مضيفًا أن المكتبة ستصدر عدد من الكتب الجديدة في المعرض.

جدير بالذكر أن معرض الإسكندرية الدولي سيقوم على عدة محاور ثقافية، وهي: محور الثقافة في الوطن العربي الذي يتناول الثقافة المستقبلية في الوطن العربي، ومحور خاص بالأنشطة للمثقفين السكندريين وأعلام الإسكندرية من المفكرين والأدباء، وأخيرًا محور الأدب السيناوي الذي يناقش التاريخ التراثي لسيناء.

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