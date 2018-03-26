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اقتصاد

المعهد المصرفي ينظم ورشة عمل عن التمويل العقاري مع جامعة بنسلفانيا

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:15 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
نظم المعهد المصرفى المصرى ورشة عمل عن التجارب الدولية في مجال التمويل العقاري تحت عنوان "تمويل الإسكان الدولي لمصر.. التجربة الدولية والدروس المستفادة"، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا وارتون، إحدى أعرق الجامعات على مستوى العالم.

كما قام المعهد بتوقيع اتفاقيتين مع جامعتي حلوان وقناة السويس ضمن مبادرة برنامج التدريب من أجل التوظيف بدعم من البنك المركزي المصري.

في هذا السياق، صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "يتعاون المعهد المصرفي المصري مع الجامعات العالمية بهدف توفير أفضل الطرق والأساليب والمناهج التدريبية القائمة على أحدث الأسس للعاملين بالقطاعات المصرفية والمالية.

وأضاف نصير أنه تم تصميم برنامج ورشة العمل مع جامعة وارتون خصيصًا ليتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري بهدف تنشيط قطاع التمويل العقاري، خاصة للشرائح من متوسطي ومحدودي الدخل، إلى جانب تشجيع التمويل العقاري ومناقشة الآليات المناسبة لوضع مبادرات البنك المركزي موضع التنفيذ على أرض الواقع.

كما قام المعهد المصرفي بتوقيع اتفاقيتين مع جامعتي حلوان وقناة السويس من أجل تقديم برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بهدف تأهيل الطلاب للعمل بالقطاع المصرفي وخلق شخصية قادرة على العمل والتعامل مع الآخرين بلباقة ولديها قدر من المعلومات عن جميع القطاعات المصرفية ومهارات خدمة العملاء والبيع والتسويق.

من جانبه، قال الدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب بالمعهد المصرفي المصري، إن برنامج التدريب من أجل التوظيف، هو أحد البرامج الهامة التي يقدمها المعهد لتدريب الطلبة وحديثي التخرج على الحياة المهنية وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وفيما يتعلق بورشة العمل الخاصة بالتمويل العقاري، أوضح سامي أن ورشة العمل سلطت الضوء على كيفية تصميم وتنفيذ المنتجات المبتكرة للتمويل العقاري وطرق تمويل المؤسسات التي تعمل في مجال الإنشاءات.

حاضر في ورشة التمويل العقاري كل من Marja Hoek-Smit، مديرة برنامج تمويل الإسكان الدولي التابع لجامعة وارتون زيل / مركز لوري العقاري والأستاذ المساعد بكلية وارتون العقارية بجامعة بنسلفانيا، إلى جانب الأستاذ Kanshukan Rajaratnam، أستاذ مساعد التمويل ونائب عميد التطوير والمشاريع الإستراتيجية في كلية التجارة بجامعة كيب تاون.

كما شارك في ورشة العمل متحدثون من مصر؛ من بينهم الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، ومي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتور أحمد درغامي، مدير عام منطقة فروع وسط القاهرة.

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