مارين لوبان: الحكومة الفرنسية فشلت في مكافحة الإرهاب

طالبت مارين لوبان رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي، بإقالة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع بجنوب فرنسا منذ يومين وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، واصفة أداء الحكومة في ملف الإرهاب بـ"الفاشل".



وبحسب إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، فإن لوبان أشارت إلى قول الوزير عقب الحادث مباشرة "لم نكن نعلم أنه متطرف"، موضحة أن الوزير يبدو منشغلا بالأحداث الوهمية.



وانتقدت زعيمة الجبهة الوطنية، القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي تم الموافقة عليه، مؤكدة أنه "ضعيف جدا ولم يسفر عن نتيجة إيجابية واحدة"، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتخذ إجراءات ملموسة تقضي على الإرهاب في فرنسا رغم تعرض البلاد لأكثر من اعتداء خلال فترة ولايته.