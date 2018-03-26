ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ارتفاع أعداد الناخبين في لجان المنيل و مصر القديمة

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:11 م
صورة من أمام إحدى
صورة من أمام إحدى اللجان
آية الجارحي
ارتفعت أعداد الناخبين المشاركين في عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية ،حيث شهدت اللجان الانتخابية بمدارس الفسطاط الثانوية بنين العسكرية ومصر القديمة الثانوية بنات و عمرو بن العاص الإعدادية بمنطقة مصر القديمة إقبالا من السيدات وكبار السن خلال الساعات الأولي من عملية الاقتراع .

و تجري الإنتخابات الرئاسية المصرية اليوم على مدار 3 أيام في جميع المحافظات وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .

ترشيحاتنا

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2018 بالرقم القومي

تخلصي من فراغات الشعر فى 20 دقيقة بوصفة لن تكلفك 2 جنيه

نبيلة عبيد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..صور

شاهد.."قالوا إيه" تشعل الروح الوطنية للناخبين أمام اللجان الانتخابية

أحمد موسى عن طوابير الانتخابات: "مش عايزين نحسد نفسنا".. فيديو

باحث أمريكي: مصر كانت بلا تأثير.. والسيسي غير المعادلة

حيل لمحاربة رائحة الفم الكريهة.. رقم 2 فعاليتها ستدهشك

أحمد موسى يعرض أطول طابور في الانتخابات الرئاسية.. ويعلق: «أكبر من مساحة قطر».. فيديو

باسم مرسى يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى

والدة شهيد للمصريين: طوابير الناخبين أفضل كثيرا من طوابير اللاجئين «فيديو»

أبرز 10 مشاهد في أول ساعة انتخابات.. مسيرة من 4 آلاف مواطن.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد.. وإقبال كثيف في شمال سيناء.. و«قالوا إيه» تشعل اللجان

حقيقة دخول أغنى رجل في العالم الإسلام..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عجوز يبكى أمام لجنته الانتخابية فى المنيا

مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور

لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقى.. صور

نهال عنبر تدلي بصوتها في العجوزة..صور

نبيلة عبيد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..صور

فيديو

«صدى البلد» داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية: انتظام العملية الانتخابية دون شكاوى.. فيديو
«رئيس مجلس النواب» يكشف حقيقة عقوبة الامتناع عن التصويت.. فيديو
سحر نصر: المشاركة الانتخابية ترسل رسالة للعالم أن المصريين كلهم يد واحدة..فيديو
وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..فيديو
"سلطان": إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الإسكندرية "فيديو وصور"

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟