ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

توافد الناخبين على مدرسة الإسماعيلية بأوسيم

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
شهدت مدرسة عزت جوهر استمرار الدراسة بها خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2018 والتى بدأت صباح اليوم.

بينما استمر توافد الناخبين على مدرسة الإسماعيلية الإعدادية، وتم نقل اللجان بمدرسة السيدة عائشة لمدارس أخرى من بينها أوسيم الثانوية التجارية لإغلاق المدرسة للتجديدات بداية من العام الدراسى الجارى.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

الإعلامية هالة سرحان تدلي بصوتها في الدقي.. صور

إبراهيم محلب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بحدائق المعادي

وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..فيديو

منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

أوروجواي في مهمة قوية أمام ويلز تحت مراقبة مصرية.. اليوم

شاهد.."قالوا إيه" تشعل الروح الوطنية للناخبين أمام اللجان الانتخابية

اغتنم .. «8 كرامات» بشر الله بها الصابرين في الدنيا

مايا مرسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

شاهد.. سميرة أحمد تدلي بصوتها في الزمالك

الرئيس السيسي يصافح المواطنين المتوافدين على اللجنة الانتخابية

مفاجأة فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى أمام اليونان

محافظ الجيزة يقف في طابور لجنة القرية السياحية للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عجوز يبكى أمام لجنته الانتخابية فى المنيا

مسيرة بالسيارات والدراجات البخارية بالمرج تزامنا مع انتخابات الرئاسة.. صور

لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقى.. صور

نهال عنبر تدلي بصوتها في العجوزة..صور

نبيلة عبيد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..صور

فيديو

«صدى البلد» داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية: انتظام العملية الانتخابية دون شكاوى.. فيديو
«رئيس مجلس النواب» يكشف حقيقة عقوبة الامتناع عن التصويت.. فيديو
سحر نصر: المشاركة الانتخابية ترسل رسالة للعالم أن المصريين كلهم يد واحدة..فيديو
وزيرة الاستثمار تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية ..فيديو
"سلطان": إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الإسكندرية "فيديو وصور"

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟