نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب يتفقد لجان 15 مايو الانتخابية.. صور

تفقد اللواء علي عطية، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، اللجان الانتخابية بدائرة منطقة 15 مايو، لمتابعة سير العملية الانتخابية.



وأكد مسئول أمني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أهمية الجهود التي تبذلها قوات الجيش والشرطة، لتأمين الانتخابات الرئاسية وخروجها على مستوى الإعلام المحلي والأجنبي بصورة ديمقراطية ونزيهة.



وقال إنه ينبغي على المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتباره حقا مكتسبا لهم بموجب الدستور، مؤكدا أن المواطن له كامل الحق في اختيار من يشاء من المرشحين بدون توجيه.



وأضافى أن المرحلة الراهنة تعد فارقة في تاريخ الدولة المصرية وتتطلب تضافر جهود الجميع، موضحا أن عزوف المواطنين عن الانتخابات يؤخر مرحلة البناء والتنمية.



وأشار إلى أن الظروف المحيطة بالمنطقة تؤكد أن مصر على طريقها الصحيح واستعادت مكانتها بعد أن كانت مختطفة وتمر بظروف أكثر صعوبة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، مطالبا المواطنين بالنزول للإدلاء بصوتهم الانتخابي.



ومن المقرر استمرار الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام من الفترة 26 حتى 28 مارس الجاري، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.