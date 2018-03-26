«القصبي» يدلى بصوته بمصر الجديدة: التصويت في الانتخابات واجب وطني وشرعي

أدلى الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، منذ قليل، بصوته في مدرسة ابن سيناء بمصر الجديدة، حيث التف حوله مجموعة من المواطنين الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم.



وفي تصريح له عقب الإدلاء بصوته، قال القصبي إن هذا يوم الشعب صاحب السيادة الذي خرج لينتخب من يشاء، مطالبا الجميع بأداء الواجب الوطني والشرعي، حيث إن المولى عز وجل أمرنا بأداء الشهادة، حيث يقول تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم"، صدق الله العظيم.



وقد حيّا القصبي كل مواطن مصري شريف أدى أو سيؤدي الأمانة، مضيفا: "من يتخلي عن أداء واجبه شخص ينشر الإحباط والسلبية"، مطالبا بعدم الاقتداء بتلك النماذج التي لا تملك إلا التراجع والإحباط وليس لديها قدرة على المساهمة لأن هذه النماذج سيحاكمهم ضميرهم وسيحاسبهم التاريخ ولكن مصر بسبب أبنائها الشرفاء ستكون في المقدمة رغم أنف أعدائها وسيذهل العالم من وفاء شعبها.



كما أشاد بالترتيبات والتنظيم للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.



وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.