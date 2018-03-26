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رياضة

باسم مرسى يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:12 م
باسم مرسى
باسم مرسى
ملك موسى
استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن يقود باسم مرسي هجوم فريقه في مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام بالإسماعيلية.

ويعتمد الجهاز الفني للفريق الأبيض على باسم مرسي في هجوم المباراة المقبلة في ظل إصابة الغاني نانا بوكو بشد في العضلة الخلفية، وإصابة الكونغولي كاسونجو بنفس الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وفي نفس الوقت سيتواجد يوسف أوباما مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة ليكون بديلا لباسم مرسي.

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