محافظ الإسكندرية: تخصيص أرقام بغرفة العمليات الرئيسية لاستقبال شكاوى الناخبين

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، خصصت أرقام لاستقبال أي شكاوى خاصة بسير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام هي ٠٣٤٢٣٤١٥٩ و٠٣٤٢٣٤١٦٩، وتستقبل الغرفة أي شكوى ترد إليها من خلال تلك الأرقام وتعمل على حلها في الحال.



ولفت سلطان إلى أن الغرفة الرئيسيّة بالمحافظة منعقدة بشكل دائم بكامل أعضائها، والمشكلة من جميع الجهات المعنية، وتم تشكيل عدة لجان فرعية بجميع المديريات والأحياء متصلة بشكل دائم بالغرفة الرئيسيّة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتسهيل إجراءات الاقتراع للمواطنين.