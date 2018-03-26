الأهلى بالأزرق أمام الفجيرة..غدا

أكد سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي والفجيرة التي تقام غدا الثلاثاء أسفر عن ارتداء فريق الأهلي الطاقم البديل الأزرق، بينما يرتدي فريق الفجيرة الطاقم الأحمر بشكل كامل.



وأكد عدلي أن بعثة الأهلي حظيت باستقبال حافل بمجرد الوصول لمطار الفجيرة، مشيدا بحرص المسئولين في الجانب الإماراتي على توفير كل سبل الراحة للفريق، المدير الإداري لفريق الكرة بالنادي الأهلي أن الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي والفجيرة التي تقام غدا الثلاثاء أسفر عن ارتداء فريق الأهلي الطاقم البديل الأزرق، بينما يرتدي فريق الفجيرة الطاقم الأحمر بشكل كامل.



وأكد عدلي أن بعثة الأهلي حظيت باستقبال حافل بمجرد الوصول لمطار الفجيرة، مشيدا بحرص المسئولين في الجانب الإماراتي على توفير كل سبل الراحة للفريق.