رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

أدلى المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مدرسة هدى شعراوي وسط الإسكندرية، حيث شهدت اللجنة التي أدلى فيها بصوته إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على التصويت.



وقال عامر - عقب الإدلاء بصوته - إن عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية تسير بشكل منظم، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب على كل وطني عاشق لتراب هذا البلد.