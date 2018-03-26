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فن

شاهد.. مي سليم وبشرى "زومبي" في كواليس "عوالم خفية"

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:20 م
مي سليم وبشري
مي سليم وبشري
رامي أمين
شاركت الفنانة بشرى جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة تجمعها بالفنانة مي سليم من كواليس تصوير مسلسلهما الرمضاني المقبل "عوالم خفية" الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام.

وعلقت بشرى على الصورة قائلة: "انا ومى سليم قلبنا زومبيز بعد ١٤ ساعة تصوير فى مسلسل #عوالم_خفية و دى الصورة الافتراضية التانية من كواليس المسلسل وتحضرنى اغنية cranberries zombie....zombie ...zombie eh eh eh eh".

مسلسل "عوالم خفية" يشارك فى بطولته أيضا رانيا فريد شوقي وبشرى وهبة مجدي وصلاح عبدالله وأحمد وفيق ونور قدري وأسامة عباس وأحمد عبدالله محمود، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامي إمام.
شاهد.. مي سليم وبشرى "زومبي" في كواليس "عوالم خفية"

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