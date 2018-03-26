محافظ السويس: إقبال مواطني السويس على اللجان الانتخابية كبير جدا

أكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن مواطني السويس لديهم حس وطني صادق يترجم على أرض الواقع بمشاركتهم القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الإقبال كبير جدا على المقار الانتخابية في المحافظة، وأن الناخبين معنوياتهم مرتفعة رغم انتظارهم في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم.



وقال اللواء أحمد حامد - في تصريح اليوم /الاثنين/ - إنه في تمام الساعة الـ 9 بدأت كل اللجان الانتخابية بمحافظة السويس في العمل دون تأخير لأي لجنة، وذلك يدل على حرص كل الجهات على أن تسير العملية الانتخابية بشكل منظم ما يعكس مدى الانضباط، معربا عن شكره للقوات المسلحة والشرطة والسادة القضاة.



وتابع: "أنا بقول للعالم كله هذه هي مصر، كل الشعب يجتمع اليوم في حب مصر، ونقف جميعا صفا واحدا"، مشيرا إلى أن اليوم بمثابة عرس ديمقراطي.