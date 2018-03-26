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أخبار البلد

الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 12:16 م
اللواء أبو بكر الجندي
اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية
إيمان البكش - عمرو ممدوح
أكد اللواء ابو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن عدد الموظفين المشاركين فى العملية الانتخابية، حوالى نصف مليون موظف، معظمهم يعملون فى المحليات، مشيرا إلى أن جميع اللجان بدأت عملها فى تمام الساعة التاسعة، وبعضها تأخر نصف ساعة على الأكثر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بغرفة عمليات الوزارة بالأمانة العامة للإدارة المحلية، أن المحافظين قاموا بدورهم على الوجه الأكمل فى تجهيز اللجان وتوفير سبل الراحة للمواطنين، حيث تم توفير مقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومظلات للاحتماء من الشمس فى محافظات الصعيد.

وأوضح الوزير، أنه تم توفير مولدات كهربائية احتياطية تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى عن اللجان.
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور
الجندي: نصف مليون موظف شاركوا في الانتخابات الرئاسية معظمهم من المحليات.. صور

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